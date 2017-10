Des locaux neufs pour les 75 ans du Cercle des Fermières de Moisie

Crédit photo : Courtoisie

Fruit d’une démarche effectuée auprès de la conseillère municipale Louisette Catto à la fin 2016, le Cercle des Fermières Sacré-Cœur de Moisie vient d’aménager dans de tout nouveaux locaux au 250, Chemin des Forges.

Inaugurées le 28 septembre lors d’un 5 à 7, ces nouvelles installations lui permettront de recruter plus facilement de nouveaux membres.

Il faut préciser que l’ancien local était devenu désuet et que d’importants travaux de rénovation s’avéraient nécessaires en raison de problèmes de moisissure. C’est grâce à une aide financière de 12 000$, octroyée par la MRC de Sept-Rivières dans le cadre de son pacte rural, que les administrateurs ont pu se procurer de nouveaux équipements.

À cela s’ajoute une grande quantité de meubles qui avaient été mis en surplus par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Le conseil d’administration du Cercle des Fermières Sacré-Cœur de Moisie en profite pour remercier tous les partenaires qui ont permis à ce projet de se concrétiser. Un renouveau plus qu’apprécié. Il est possible d’obtenir plus d’informations à ce sujet auprès de Line Verreault, par téléphone au 418 927-2394 ou par courriel au jack.line@globetrotter.net.