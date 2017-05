La Ligue de balle-molle Amicale prépare sa saison

Les dirigeants de la Ligue de balle-molle Amicale de Sept-Îles voient l’été à l’horizon et mettent la table pour une autre saison sur le terrain. Les joueurs intéressés ont quelques dates cibles à noter.

Avant de sortir gants, crampons et bâtons, les joueurs sont convoqués le 10 mai, dès 19h, à une réunion qui se tient au Pub St-Marc, partenaire de la ligue. Ce sera aussi soirée d’inscriptions, le tout au montant de 160$ par personne.

La semaine suivante, les «recrues»; les nouveaux joueurs, auront l’opportunité de se faire valoir lors d’entraînements, les 16 et 18 mai, à compter de 19h au terrain Queen Elizabeth. Le samedi 20 mai, les capitaines feront connaître leurs choix lors du repêchage qui se déroulera dès 13h au Pub.

Après la formation des équipes, place à un match hors-concours pour chacun des clubs, à l’horaire pour 19h les 23 et 25 mai. Le calendrier régulier prendra son envol de façon exceptionnelle le dimanche avec un programme double simultané d’après-midi, avec des parties à 14h aux terrains Queen Elizabeth et Steve-Duchesne. Pour la suite de la saison, les parties seront disputées les mardis et jeudis.

Les intéressés à joindre la ligue ou à en savoir plus peuvent passer par Facebook (Ligue Balle-Molle Amicale)