Une libraire à l’affût des changements technologiques

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Malgré le fait que le milieu littéraire soit en pleine mutation, il n’en demeure pas moins que Valérie Morais arrive à très bien tirer son épingle du jeu à titre de propriétaire d’une librairie indépendante. Contrairement à plusieurs, elle ne voit pas ces modifications dans les habitudes de consommation des lecteurs comme étant un frein à son expansion. Bien au contraire, elle y voit là d’intéressants défis à relever.

Pour l’aider, elle peut compter sur la Coopérative des librairies indépendantes, dont elle est l’un des 107 membres. Un atout précieux. «Chaque librairie comme la nôtre n’a pas les moyens d’avoir son propre site transactionnel», indique-t-elle. «Ça exige beaucoup de travail. Avec cette association, on partage tous une ressource en commun. Ça facilite grandement les choses.»

En effet, ce site transactionnel lui permet de vendre des livres autant en format électronique que papier et de rejoindre une plus large clientèle. «On arrive à faire des envois à l’extérieur de la province. C’est aussi ce qui nous permet de nous démarquer des grandes chaînes. On m’offre un soutien pour que je puisse offrir le même service à tous mes clients, peu importe l’endroit où ils se trouvent et ça, je l’apprécie grandement», précise-t-elle.

Une expertise reconnue

La libraire se dit très heureuse que le métier qu’elle exerce soit de plus en plus reconnu. «Contrairement à la croyance populaire, les librairies indépendantes connaissent des hausses de vente. Ce n’est pas le cas pour la vente de livres dans les grandes surfaces», avance-t-elle. «Chaque librairie a, selon moi, sa propre personnalité et c’est ce que les clients apprécient vraiment. C’est une approche personnalisée.»

Plus que jamais, elle est consciente de l’importance d’utiliser efficacement tous ces outils technologiques mis à sa disposition. «Contrairement à ma mère, mon défi est d’arriver à conserver cette librairie aussi dynamique que possible. Je me dois de maintenir et d’entretenir des partenariats que j’ai établis dans la communauté. Je me fais un devoir d’être à l’avant-garde de la technologie. Pour ce faire, je me dois d’être présente sur les médias sociaux. Ça impose une bonne gestion du temps», soulève-t-elle.

Depuis la mi-juin, Valérie Morais siège à titre d’administratrice pour l’Association des libraires du Québec. La librairie Côte-Nord est située au 770, boulevard Laure (Place de Ville) à Sept-Îles. Son équipe peut être jointe par téléphone au 418 968-8881. Pour effectuer certains achats de livres, il est possible de vous rendre au www.leslibraires.ca. Une page Facebook peut être également consultée pour être à l’affût de ses actualités.