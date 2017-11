L’hiver s’en vient à la Station Gallix!

Crédit photo : Courtoisie - Station récréotouristique Gallix

L’hiver est à nos portes qu’on le veule ou non. Hiver dit neige et neige dit ski. La saison sur les pentes de la Station Gallix se prépare donc.

Dans un premier temps, les jeunes qui désirent skier pour plus que pour le plaisir sont invités à joindre les rangs de l’équipe de compétition Gallixtrême. Les inscriptions se prendront le 16 novembre, de 18h30 à 21h30, dans le hall du Centre socio-récréatif de Sept-Îles. Bien important d’apporter le chéquier pour procéder au paiement. D’ici là, vous pouvez obtenir plus de renseignements auprès de Dave Castilloux (418 965-2188) ou de Marc Corbeil (418 961-9629).

Passe de saison

Depuis lundi, c’est la prévente des abonnements, et ce jusqu’au 15 décembre. L’offre (passe adulte) permet d’obtenir un billet-ami (valeur de 70$), qui comprend la location d’équipement et un accès journalier. Vous pouvez procéder en vous rendant à la Station ou en téléphonant au 418 766-7547, entre 8h30 et 16h30. Les différents tarifs sont disponibles sur le site Internet. Par ailleurs, ce samedi 18 novembre, ce sera l’assemblée générale annuelle à compter de 13h30.

Ski Show

Comme autre rendez-vous à ne pas manquer pour les adeptes de sports de glisse, le Ski Show de la Station récréotouristique Gallix, le samedi 25 novembre, à compter de 9h. En plus de la vente de matériel de ski, organisée par la Patrouille canadienne de ski, il y aura prévente de passe pour la saison et inscription à l’école de glisse. Ceux et celles qui auront une petite fringale lors cette journée pourront se rassasier au restaurant de la Station.

Pour en savoir plus sur les autres activités de la Station, consultez sa page Facebook (Station récréotouristique Gallix) ou son site Internet (skigallix.com).