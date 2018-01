L’heure est aux inscriptions pour les loisirs du secteur Ferland

Crédit photo : courtoisie

Résidants du secteur Ferland, c’est l’heure de vous inscrire aux activités offertes dans votre coin pour la session hivernale. L’Institut de karaté Shotokan et le Chantiers-Jeunesse-Loisirs vous attendent les 9 et 10 décembre, de 19h à 20h30, pour les inscriptions. Ça se passera à l’école Bois-Joli. Ses activités sont offertes par la Ville de Sept-Îles, en collaboration avec le Comité social et culturel de Ferland, ainsi que les deux organismes. Vous pouvez consulter l’éventail des activités via le site Internet de la Ville. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec Annie Thibault au 418 962-2525, poste 2961.