L’ex-policier Alain Juneau retrouvé mort

L’ex-policier de la Sûreté du Québec, Alain Juneau, 56 ans, a été retrouvé mort à son domicile de Rimouski le 1er janvier. M. Juneau devait comparaitre au palais de justice de Sept-Îles le 19, en lien avec des accusations d’agression sexuelle à l’endroit d’une femme autochtone.

Les accusations d’agression sexuelle et de voie de fait armée avaient d’ailleurs été portées dans la foulée de l’enquête du Service de police de la Ville de Montréal sur les événements de Val-d’Or, en novembre. Les faits reprochés à Alain Juneau se seraient produits à Schefferville entre mai 1992 et 1994.

Le décès est actuellement sous investigation et «toute information quant aux causes probables et aux circonstances» sera connue lorsque «le rapport du coroner sera public au cours des prochains mois», a confirmé le Bureau du coroner du Québec.

Selon L’Avantage, Juneau faisait aussi face à des accusations toujours de nature sexuelle sur des mineurs âgés de moins de 14 et 16 ans, à Matane. L’ex-policier avait déjà plaidé coupable à des accusations d’avoir eu des contacts sexuels avec une personne de moins de 16 ans, en 2014. Il avait alors purgé 90 jours de prison à Rimouski. Juneau avait été relevé de ses fonctions lors du dépôt de cette plainte.