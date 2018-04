L’ex-maire Pierre Cormier brigue la mairie de Havre-Saint-Pierre

Crédit photo : archives

Une élection partielle se tiendra à Havre-Saint-Pierre le 27 mai prochain. Trois candidats sont déjà sur les rangs, soit Pierre Cormier pour le poste de maire ainsi que Gilles Thibault et Charles Arsenault pour les postes de conseillers.

L’élection partielle est nécessaire pour combler les postes de maire, de conseiller au siège 3 et de conseiller au siège 6. Ces postes sont vacants depuis les démissions du maire Berchmans Boudreau et des conseillers Jean Arsenault et Sylvia Vigneault dans la foulée de la crise du budget.

La secrétaire d’élection, Mme Laura Mansbridge, confirme que Pierre Cormier a officiellement déposé sa candidature pour le poste de maire. Gilles Thibault brigue le siège de conseiller no 3 et Charles Arsenault, le siège no 6.

Pierre Cormier a été maire d’Havre-Saint-Pierre de 2005 à 2009. Il avait auparavant dirigé la Corporation du Port de Havre-Saint-Pierre. Gilles Thibault a quant à lui occupé la fonction de conseiller municipal au Havre de 2009 à 2013.

Les candidats ont jusqu’au 27 avril ,16h30, pour déposer leur candidature.