L’été du ballon rond s’annonce amusant sur la côte!

Parole de l’Association régionale de soccer Côte-Nord, les clubs de la région travailleront encore plus ensemble! Plusieurs éléments positifs sont ressortis de la dernière assemblée générale annuelle et annoncent que du positif pour les saisons à venir.

«Il y a une belle volonté de tous les clubs pour travailler ensemble», ont mentionné en entrevue, Patricia Saindon et Stéphane Pages, respectivement présidente de l’ARS et directeur technique.

Le slogan retenu lors de l’AGA ira de pair avec cette volonté, soit «Jouons tous ensemble», jouer; pour le côté plaisir, les opportunités de jeu sur le terrain et un réseau de compétitions tant en été qu’en hiver, tous; pour toutes les catégories et tous les niveaux, ensemble; pour l’implication des différents partenaires (parents, joueurs, arbitres, entraîneurs, clubs…).

Et c’est un thème qui cadre parfaitement avec celui de la Fédération de soccer du Québec, «Soccer pour tous». D’ailleurs, le nouveau directeur général de la Fédération, Stéphane Arsenault, viendra prochainement sur la Côte-Nord afin de comprendre la réalité de la région.

«Expérience soccer»

Pour l’été, l’objectif de l’ARS Côte-Nord est d’offrir une belle expérience soccer, de ramener les plus vieux sur les terrains, avec la mise en place d’une ligue régionale à deux divisions; Est (Sept-Îles/Port-Cartier/Havre-Saint-Pierre) et Ouest (Baie-Comeau/Forestville/Escoumins), au niveau local et A, avec trois journées intra-division, et à deux reprises inter-division, lors de tournois, celui de Baie-Comeau les 8 et 9 juillet et de Sept-Îles; le mini-mundial, maintenant placé au calendrier en août (11 au 13).

Le but est ainsi de donner plus de parties sans classement, de rallonger la saison du ballon rond en été et d’avoir de nouveaux adversaires. Pour les U14, U16 et U18, les plans sont du soccer à 7, mais si la participation est concluante, le 11 c. 11 sera la formule retenue. Sept-Îles et Baie-Comeau compteront également quelques formations en Ligue Nord-Est AA. Pour le Nord-Soc, les intentions sont une équipe U13 et une U21.

Sélections

Toujours au niveau compétitif, il y a les Sélections régionales U13. Les jeunes ayant raté le camp à l’automne pourront se reprendre à celui de la dernière chance, le 3 juin prochain à Port-Cartier. La semaine d’après, les deux formations nord-côtières seront du Festival des Sélections à Québec, une préparation au tournoi de fin juillet (24 au 30) qui aura lieu à St-Hubert. La semaine précédente, les joueuses et joueurs retenus seront réunis à Sept-Îles pour un cinq jours de camp.

Hiver

Le travail de l’Association régionale d’offrir plus d’opportunités de jeu s’est aussi fait dans les derniers mois. Le dernier hiver a permis aux joueurs de Sept-Îles et Baie-Comeau de croiser le fer à quelques reprises sur les terrains en gymnase. Les deux clubs se reverront le 29 avril, et ce pour une quatrième fois. Une centaine de jeunes ont d’ailleurs pris part au rendez-vous des 18 et 19 mars, avec une bonne participation chez les 9, 10 et 11 ans.

Encadrement

L’ARS vise aussi la qualité avec l’encadrement au niveau des éducateurs et de la structure dans les clubs, afin d’amener une expérience positive. «On veut commencer à construire quelque chose pour le futur», ont mentionné Saindon et Pages. Du soccer adapté est aussi dans les visées pour l’été, tout comme cibler les communautés autochtones. D’autres projets sont aussi dans les plans pour l’automne, notamment au niveau des écoles primaires.

Arbitrage

On parle de joueurs et d’éducateurs, mais il y a aussi les arbitres. Tous ceux qui voudront officier cet été devront suivre une formation de «rafraîchissements» des lois de jeu, une certaine mise à jour pour tous. La séance sera offerte pour les deux pôles, Sept-Îles et Baie-Comeau.

Pour en savoir plus sur les activités de l’ARS, les dates des différentes formations et autres, consultez le http://www.arscotenord.ca/ ou le site de votre club.