L’Escale musicale: La richesse du talent local s’exprime sous la tente jaune

Crédit photo : Courtoisie

Dans le cadre de l’Escale musicale, près d’une quarantaine de spectacles gratuits seront présentés sous la tente jaune du Vieux-Quai à Sept-Îles, du 25 juin au 13 août. Une programmation diversifiée qui met principalement en vedette le talent local.

La saison s’ouvrira avec Les Intrus (25 juin), un groupe country qui s’engage à faire vivre de bons moments aux amateurs de ce genre musicaux. Il figure parmi les réguliers de l’Escale musicale. La musique acadienne sera à l’honneur avec Vent d’boute (29 juin). Originaires des Îles de la Madeleine, ses membres ont remporté les finales locales et régionales de Cégep en spectacle. Ils ont un style unique, qui s’inscrit dans une certaine tradition.

S’en suit l’auteur-compositeur-interprète septilien, Sébastien Duguay (30 juin). Accompagné par Benoît Tremblay-Antoine, il propose un répertoire qui saura assurément plaire à un large public. La Troupe du Masque d’Or et le chanteur country Nicolas Ouellet complètent la première saison de programmation de l’Escale musicale.

Originaire de Sept-Îles, Camarine (6 juillet) fait un début remarqué dans le paysage musical grâce à un premier EP. De son vrai nom, Valérie Lévesque, elle propose un répertoire qui se veut à la fois apaisant et entraînant. Un très agréable contraste. Grande gagnante de la finale régionale de Secondaire en spectacle, Mya Simard (16 juillet) est une élève de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles au talent prometteur. Une artiste de la relève à découvrir.

Un nouveau groupe composé de Steve Landry (directeur du Camp Attitude Rock) et de trois de ses anciens élèves soit Jeff Bernier (membre du groupe The Uprise), Férérick Lejeune et Sharon Beaudin fera ses premiers pas sur scène sous le nom de Blissdom (27 juillet). Fort du lancement d’un premier album, la formation portcartoise En Barque (3 août) aura aussi la chance de se produire sous la tente jaune. Un répertoire à saveur folk teinté de multiples influences.

Pour une première fois à l’Escale musicale, une place est offerte au conte par la participation de Christine Bolduc (10 août). Artiste invitée au Festival du conte et de la légende de Natashquan, elle s’arrêtera à Sept-Îles en compagnie d’une accordéoniste, Jessica Paradis, pour y présenter son spectacle «Marine de sel et d’écume.»

À ce menu musical s’ajoutent aussi des cours de danse et du théâtre de rue historique. La programmation complète de l’Escale musicale peut être consultée au www.ville.sept-iles.qc.ca sous l’onglet Loisirs et culture/Événements et festivals, ainsi que sur sa page Facebook. À cet endroit, l’information sera mise à jour sur une base régulière. Sa responsable, Lydia Robichaud peut également être contactée par téléphone au 418 962-2525, poste 2964 ou par courriel au escalemusicale@ville.sept-iles.qc.ca.