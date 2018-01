Les Nord-Côtiers pee-wee AAA relève gagnent le bronze à Jonquière

Crédit photo : Jean-Pierre Barbeau

À défaut de pouvoir défendre leur titre de champions, les Nord-Côtiers du pee-wee AAA relève ont tout de même mis la main sur la médaille de bronze, le weekend passé, lors du Tournoi de hockey pee-wee de Jonquière.

Par Sandro Celant (Le Manic)

Couronnés à ce défi provincial l’an dernier, les hockeyeurs de la région ont de nouveau fait très bonne figure lors de ce tournoi annuel de grande envergure.

Les protégés de l’entraineur en chef Yan Côté ont disputé des parties très serrées et ont bouclé la compétition avec un bilan officiel de trois victoires contre deux revers.

Confrontés aux Cyclones de Québec lors du match pour la médaille de bronze, nos délégués ont fait preuve de sang-froid pour finalement l’emporter 3-2 en prolongation.

Le deuxième filet du match de l’attaquant Nicolas Tardif, après seulement 40 secondes d’écoulées à la période de surtemps, a procuré la victoire aux Nord-Côtiers. Ces derniers ont aussi gagné 2-1, 4-1 avant de perdre 2-1 et 2-1 en tirs de barrage (demi-finale).

Midget AAA

De leur côté, trois patineurs des Nord-Côtiers du midget espoir ont rejoint les Élites de Jonquière du midget AAA pour la fin de semaine, qui a été plutôt plus difficile.

L’attaquant Olivier Pratte et ses coéquipiers Enrick Sirois et Joël Mckenzie (gardien de but) de Uashat mak Mani-Utenam n’ont toutefois pu modifier la donne dans ces défaites de 4-0 et 5-1 contre Magog. Mckenzie a vu de l’action en fin de rencontre lors du deuxième duel.