Les Macareux U14 gagnent le bronze à l’Omnium Volleyball Québec

Crédit photo : Courtoisie

La formation septiliennes des Macareux U14 n’a pas mis de temps à se faire un nom sur la scène provinciale. L’équipe féminine dirigée par Brian Traverse et Christian Noël a conclu son premier tournoi AAA provincial, l’Omnium Volleyball Québec de samedi dernier à Vaudreuil, avec la médaille de bronze.

«Depuis l’an passé, les filles connaissent une progression à chaque tournoi et la tendance a continué au niveau provincial en fin de semaine», a lancé d’emblée coach Traverse.

Les volleyeuses septiliennes des Macareux U14 ont démontré qu’elles pouvaient tenir tête à des équipes de programme sport-études. Elles l’ont fait à leur premier match contre le Collège Jean-Eudes, gagnant une manche sur deux, malgré la nervosité. Avec plus de conviction, elles ont fait de même contre le programme des Estacades de la Mauricie. Les Macareux se sont assuré la deuxième position de leur section (six équipes) en prenant la pleine mesure de l’Outaouais.

Matchs éliminatoires

En quart de finale, la troupe de Traverse et Noël s’est débarrassée d’un autre club de sport-études, cette fois de l’Estrie. Se retrouvant dans le carré d’as, les Septiliennes se sont avouées vaincues face aux Libellules bleues de Joliette, les éventuelles médaillées d’or. Elles les auront chauffées en première manche (20-25). «Nous avons été en mesure de les déstabiliser, et elles ont été ébranlées pour la première fois du tournoi. Mais, malheureusement, l’expérience de cette équipe l’a emporté et nous avons dû nous contenter d’une participation à la finale de bronze», a indiqué Brian Traverse.

Confrontées une fois de plus à la formation mauricienne, les volleyeuses benjamines de Sept-Îles ont gagné le duel en deux manches, pour ainsi terminer au troisième rang sur les 14 équipes U14 présentes à Vaudreuil.

Bilan

«Nous sommes très satisfaits. Notre objectif premier était de permettre aux filles d’avoir un premier contact contre des adversaires de leur âge au niveau provincial. Grâce à l’appui de plusieurs parents et amis, nous avons imposé notre rythme dans la majorité des matchs. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour battre l’équipe championne, mais on est sur la bonne voie», a conclu l’entraîneur-chef.