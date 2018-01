Les Aventuriers Voyageurs : Pérou en humour

Crédit photo : Aventuriers Voyageurs

Sur la Côte-Nord, la première destination des Aventuriers Voyageurs sera le Pérou. À la fois ingénieur informatique, animateur et humoriste, Alban Jouvin est aussi un passionné de voyage. Dans ce long-métrage, il invite les gens à découvrir les incontournables du Pérou avec humour.

Ce périple comporte une traversée du désert, la visite de profonds canyons, de villes coloniales, du lac Titicaca, de la jungle amazonienne, des hautes montagnes de la Cordillère Blanche et des sites archéologiques du temps des Incas.

Le film voyage «Pérou en humour» des Aventuriers Voyageurs sera projeté le 16 janvier à 19h et le 17 janvier à 13h au Ciné-centre de Baie-Comeau et de Sept-Îles. À cela s’ajoutent aussi deux représentations à la Shed-à-Morue de Havre-Saint-Pierre, le 16 janvier à 13h15 et 19h15.

Pour en savoir plus sur cet organisme, il suffit de se rendre au www.lesaventuriersvoyageurs.com.