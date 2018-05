Les athlètes de la Basse-Côte-Nord se signalent au Championnat régional d’athlétisme

Crédit photo : courtoisie

Il y avait beaucoup de monde sur le terrain de la polyvalente des Baies de Baie-Comeau en fin de semaine dernière, lieu du Championnat régional d’athlétisme du RSEQ, compétition servant aussi de sélection des Jeux du Québec, via Loisir et Sport Côte-Nord, pour certaines épreuves. Les athlètes de la Commission scolaire du Littoral (Basse-Côte-Nord) se sont signalés plus d’une fois.

Quelque 600 étudiants-athlètes d’écoles de la côte, de Tadoussac à Blanc-Sablon, mais également de Fermont, étaient de la compétition régionale, une augmentation de près de 85 participants par rapport à l’édition 2017.

Débarqués de la Basse-Côte-Nord, les athlètes d’écoles de la Commission scolaire du Littoral ont laissé leurs traces tant pour les épreuves de course, que pour celles des lancers et des sauts. Ils sont cinq à avoir pris place sur le podium à trois reprises (Carlie Letemplier, Jersey Driscoll, Keathon Monger, Maggie Gallibois-Driscoll et Jérémy R. Jones), voire quatre pour Kameron Driscoll.

Leurs performances globales leur ont procuré la moitié des bannières au niveau des catégories du secondaire, soit dans le benjamin féminin et masculin ainsi que dans le juvénile masculin. La Commission scolaire du Littoral est passée bien près de mettre la main sur le trophée Yvette-Cyr pour le secondaire, trophée remis à l’école avec le meilleur pointage. Elle a conclu la fin de semaine à 0,5 point de la polyvalente des Baies, hôte du Championnat régional.

Sept-Îles/Port-Cartier

Deux athlètes de Port-Cartier, Léa Cliche (école Mère d’Youville) et Laurianne Vigneau (Centre Éducatif L’Abri), ont garni leur collection de trois nouvelles médailles. Il en a été de même pour les Septiliens Alex Rodgers (école Jacques-Cartier), Marie Nicole Noëlie Ekra et Camille Desjardins, toutes deux de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai.

Provincial

Avec les résultats et standards atteints, le RSEQ Côte-Nord délèguera 54 étudiants-athlètes au Championnat provincial qui se tiendra à Saguenay les 9 et 10 juin. Certains parmi eux, et d’autres, ont aussi assuré leur qualification pour les Jeux du Québec qui auront lieu à Thetford cet été, soit du 28 au 31 juillet pour le bloc comprenant les compétitions d’athlétisme.

Photos disponibles au www.facebook.com/rseqcn/

Les médaillés de l’est de la Côte

Catégorie Moustique

Léa Cliche (école Mère d’Youville, Port-Cartier)

80 m course : Bronze

80 m haies : Or

Saut en longueur : Bronze

Akyann Vollant (école Johny-Pilot, Uashat)

Lancer du disque : Bronze

Gabrielle St-Pierre (école Mère d’Youville, Port-Cartier)

800 m marche : Bronze

Alex Rodgers (école Jacques-Cartier, Sept-Îles)

80 m course : Or

150 m course : Or

Saut en longueur : Argent

Marc-Antoine Chenel (école Mère d’Youville)

80 m haies : Argent

Mathieu Maltais (école Mère d’Youville, Port-Cartier)

Lancer du disque : Bronze

Alexis Girard (école Mère d’Youville)

800 m marche : Argent

École Mère d’Youville, Port-Cartier

Relais 4×100 m féminin : Argent

Catégorie Benjamin

Carlie Letemplier (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

80 m course : Or

150 m course : Argent

Saut en longueur : Or

Chloé Letemplier (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

80 m course : Bronze

Saut en hauteur : Argent

Anélia Lapierre (Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

800 m course : Or

1 200 m course : Or

Sasha Lavallée (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

800 m course : Argent

Jersey Driscoll (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

800 m course : Bronze

1 200 m course : Bronze

Lancer du javelot : Or

Léonie Lebel (école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles)

Saut en hauteur : Or

Émy Cliche (école Mère d’Youville, Port-Cartier)

Saut en longueur : Bronze

Lancer du poids : Or

Jaylin Fequet (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

Lancer du disque : Or

Paige Joncas (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

800 m marche : Argent

Nathan Boudreault (école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles)

150 m course : Bronze

Isaac Moreau (école St-Alexandre, Port-Cartier)

1 200 m course : Bronze

Evan Griffin (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

80 m haies : Or

Zachary Turcotte (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

Saut en longueur : Bronze

Jayden Guillemette (école Mgr-Scheffer, Blanc-Sablon)

Lancer du poids : Or

Keathon Monger (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

Lancer du poids : Bronze

Lancer du disque : Argent

800 m marche : Or

Thomas Lebel (école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles)

Lancer du javelot : Bronze

James Strickland (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

800 m marche : Argent

Jacob Shattler (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

800 m marche : Bronze

CS du Littoral, Basse-Côte-Nord

Relais 4×100 m féminin : Bronze

École Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles

Relais 4×100 m masculin : Bronze

Catégorie Cadet

Léa Chrétien (Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

100 m course : Bronze

800 m course : Argent

Karlie Keats (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

200 m course : Bronze

Laurianne Vigneau (Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

1 200 m course : Or

2 000 m course : Or

Saut en longueur : Argent

Julie Doucet (école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles)

1 200 m course : Bronze

2 000 m course : Bronze

Alexa Jones (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

Saut en hauteur : Or

Emma Thomas (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

Saut en hauteur : Argent

Magalie Boudreau (école Monseigneur-Labrie, Havre-Saint-Pierre)

Triple saut : Or

Émilie Doucet (école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles)

Triple saut : Argent

Maggie Gallibois-Driscoll (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

Lancer du poids : Or

Lancer du disque : Argent

Lancer du marteau : Bronze (juvénile)

Camille Desjardins (école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles)

Lancer du poids : Bronze

Lancer du disque : Or

Lancer du marteau : Or (juvénile)

Amy Daoust (Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

1 500 m marche : Or

Annabelle Boivin (Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

1 500 m marche : Argent

Ève Duchesne-Bissonnette (Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

1 500 m marche : Bronze

Jake Evans (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

100 m course : Bronze

800 m course : Bronze

Charles Gauthier (Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

800 m course : Argent

100 m haies : Argent

Jacob Girard (Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

1 200 m course : Or

2 000 m course : Or

Jules Croteau (école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles)

2 000 m course : Argent

1 500 m marche : Argent

Étienne St-Pierre (Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

100 m haies : Bronze

Jérémy R. Jones (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

Saut en hauteur : Argent

Lancer du poids : Argent

Lancer du poids : Bronze (juvénile)

Kameron Driscoll (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

Lancer du poids : Or

Lancer du poids : Or (juvénile)

Lancer du disque : Argent

Lancer du marteau : Argent (juvénile)

Darien Fequet (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

Lancer du javelot : Bronze

Antoine Girard (Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

1 500 m marche : Or

Mickaël Dupont (Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

1 500 m marche : Bronze

Émile Dunn (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

Lancer du disque : Argent

Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier

Relais 4×100 m féminin : Argent

CS du Littoral, Basse-Côte-Nord

Relais 4×100 m masculin : Bronze

Catégorie Juvénile

Marie Nicole Noëlie Ekra (école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles)

100 m course : Or

200 m course : Or

Saut en longueur : Argent

Anne Brochu (Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

400 m course : Argent

800 m course : Argent

Claudelle Dumas (Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

1 500 m course : Or

3 000 m course : Or

Harley Driscoll (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

Lancer du poids : Argent

Sammie Gallibois-Driscoll (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

Lancer du marteau : Argent (juvénile)

Tori Wellman-Griffin (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

Lancer du javelot : Argent

Jo-Anne Lemoing (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

3 000 m marche : Or

Mason Buckle (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

100 m course : Or

200 m course : Or

Maxime Doucet (école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles)

1 500 m course : Or

3 000 m course : Or

Dominic Blouin (école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles)

1 500 m course : Argent

3 000 m course : Bronze

Yann Grégoire-Hervieux (école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles)

1 500 m course : Bronze

Nicholas Thomas Mason Buckle (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

110 m haies : Or

François-Ken Gagnon (Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

110 m haies : Bronze

Shaun Fequet (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

Saut en hauteur : Or

Max Sheppard (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

Saut en longueur : Bronze

Zachary Blanchette (Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

Lancer du poids : Argent

Brandon Fequet (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

3 000 m marche : Argent

CS du Littoral, Basse-Côte-Nord

Relais 4×100 m féminin : Bronze

Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier

Relais 4×400 m féminin : Or

CS du Littoral, Basse-Côte-Nord

Relais 4×100 m masculin : Argent

École Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles

Relais 4×400 m masculin : Or