L’ère vocale Murmure des baies: «Un hommage à …»

Crédit photo : Courtoisie

De manière intentionnelle, l’ère vocale Murmure des baies laisse planer le mystère sur le contenu musical de son spectacle de fin d’année «Un hommage à.. » qui fera l’objet de deux représentations au Café-théâtre Graffiti, le 1er avril à 20h et le 2 avril à 14h.

Au cours de ce spectacle dont le thème demeure secret, des chansons d’Édith Piaf, Michael Jackson, Pierre Lalonde et Dalida seront interprétées par les douze choristes de l’ère vocale Murmure des baies. Le résultat de plusieurs heures de répétition. «Le thème nous a guidés dans le choix des chansons. Il en est ressorti une longue liste d’artistes. On a puisé dedans selon nos préférences», indique la présidente de son conseil d’administration, Aline Mazzerolle.

Malgré le faible nombre de choristes, l’emphase a été mise à nouveau sur la qualité du spectacle de fin d’année. «On a répété toutes les semaines et un dimanche par mois. Il y a une très belle chimie entre nous. Le fait de chanter ensemble est un moyen efficace de décrocher de notre quotidien. On met de côté nos problèmes pour un instant. On est tous unis en fonction d’un seul et même objectif, précise-t-elle. C’est-à-dire, celui d’offrir un très bon spectacle aux gens. On en fait notre principale préoccupation.»

Encore une fois, une certaine nervosité se fait sentir à l’approche du spectacle. «Chaque année, on doute de nous jusqu’à la dernière minute. On ne se sent jamais prêt. Il faut bien croire qu’on l’est plus que l’on le croyait. C’est l’énergie des gens qui fait en sorte qu’on a envie de leur en donner plus. Ça rend l’expérience plus plaisante», lance-t-elle.

Les billets sont en vente auprès des choristes et à l’entrée lors des représentations. Leur coût est de 20$ pour les adultes et de 10$ pour les enfants. Il est possible d’obtenir plus d’informations sur la page Facebook de l’ère vocale Murmure des baies.