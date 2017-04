«L’envert de ta cour» supporte sept projets

Crédit photo : Huguette Caron

Sept établissements et organismes communautaires de Sept-Îles verdiront leur cour arrière en 2017 grâce à l’initiative «L’envert de ta cour» de la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles et Aluminerie Alouette. Les projets retenus se partagent 12 340$.

Les écoles Bois-Joli, Camille-Marcoux, Gamache et Jacques-Cartier toucheront entre 1 200$ et 2 100$ pour aménager leur cour d’école. Le camp Scout André Beaupré reçoit 1 100$ pour un aménagement rendant hommage à M. André Beaupré et favorisant la biodiversité. Le Jardin communautaire Ruisseau Bois-Joli récolte 1 980$ pour la phase 2 du «Jardin des sens».

Enfin, le CPE Sous le bon toit – installation Jardin des rêves met la main sur 2 480$ pour l’aménagement d’un espace nature. Un comité de sélection a choisi les projets retenus. Le programme «L’envert de ta cour» est possible grâce à l’implication financière de l’aluminerie Alouette et est né de la concertation entre plusieurs acteurs de Sept-Îles pour soutenir la conservation de l’environnement et la sensibilisation.

La première édition du programme a permis la redistribution de 11 000$ et la réalisation de cinq projets de «verdissement personnalisés».