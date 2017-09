L’Enquête nationale sur la Côte-Nord

Crédit photo : ITUM

L’équipe de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées est sur la Côte-Nord cette semaine.

Elle tient des rencontres préparatoires aux audiences qui auront lieu la semaine du 27 novembre à Mani-Utenam. C’est l’occasion pour les familles et des survivantes de la violence de s’inscrire pour y prendre part et de s’y préparer. Des intervenantes en santé seront présentes pour accompagner les participantes. En tournée du 4 au 8 septembre, l’équipe de l’Enquête visitera Pakua Shipi, Kawawachikamach, Matimekush Lac John, Mashteuiatsh, Pessamit, La Romaine, Nutakuan, Ekuanitshit et Ushat mak Mani-Utenam. Pour plus tous les détails, il est possible de contacter Andréane Collard-Simard, au 418-561-5026 ou visiter www.mmiwg-ffada.ca.