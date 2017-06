L’Écolo-jour part à la conquête des étoiles

Crédit photo : Base plein-air les Goélands

L’Écolo-jour de la Base de plein air les Goélands est prêt à recevoir les jeunes de 5 à 12 ans de la région pour son camp estival. Sous le thème de l’espace, l’équipe de l’écolo-jour a préparé une programmation diversifiée qui garantit des expériences et des découvertes hors du commun.

L’Écolo-jour c’est «un camp de jour qui est ouvert de 6h30 à 18h et qui établit pour les 5 à 12 ans des activités variées que ce soit de l’hébertisme, de la randonnée ou même des activités plus ludiques que l’on monte selon le thème de la semaine. Le camp dure neuf semaines soit du 26 juin jusqu’au 25 août», définit la coordonnatrice de la Base de plein air les Goélands, Laurie Lemieux.

Si le grand thème estival est celui de l’espace, neuf autres sous-thèmes seront également explorés durant l’été. Le sport, la forêt, l’eau, la culture autochtone, le commando, la culture, le voyage et la semaine méli-mélo sont autant de thèmes qui seront approfondis par les jeunes durant l’été.

«Le camp développe la débrouillardise des enfants et ça leur fait découvrir de nouvelles activités. Nous on est formé pour monter des activités qui sont associées à des thématiques. Notre programmation est complète et chaque année on se renouvèle. Aussi, les activités permettent de faire des liens avec la communauté portcartoise parce que nous intégrons plusieurs artisans qui viennent nous visiter», explique Mme Lemieux.

Hercule, Astérix, Pixel, Atchoum, Simbad et Corail, les moniteurs du camp, se serviront de l’immense terrain de jeu qu’est la Base plein air les Goélands afin d’offrir des expériences uniques aux jeunes. «Le site est vraiment unique parce qu’on est entouré de la forêt et on a des plages merveilleuses où les enfants peuvent se baigner. Les enfants, ça leur fait du bien de découvrir ce qui les entoure. Ils sont vraiment en vacances, on est là pour eux, ils tripent et le plein air leur fait du bien. Ils sont en quelque sorte libres», témoigne Corail.

Il est encore possible d’inscrire vos enfants au camp pour l’été au complet, pour une semaine ou même pour une seule journée. Un rabais est même octroyé à ceux qui complèteront leur inscription avant le 15 juin. «On accepte toutes les inscriptions. Il y a toujours de la place. Il en coûte 75$ pour une semaine et 25$ pour une journée. C’est donc très abordable», assure la coordonnatrice qui suggère d’appeler au moins une semaine à l’avance pour inscrire son enfant.

Pour plus d’informations ou pour faire une demande d’inscription, il faut joindre Laurie Lemieux au 418-766-8706, via la Page Facebook de l’Écolo-jour, en envoyant un courriel à base.goelands@globetrotter.net ou en vous déplaçant sur la Base.