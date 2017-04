L’École de Théâtre musical du Masque d’Or propose un spectacle de fin d’année fantaisiste et coloré

Crédit photo : Michel Pelletier

Présenté les 29 et 30 avril à 13h30 et 15h au Petit Théâtre du Centre socio-récréatif de Sept-Îles, le prochain spectacle de fin d’année de l’École de Théâtre musical du Masque d’Or (ETMMO) est inspirée d’histoires du Dr Seuss telles que le Chat dans le Chapeau et l’Éléphant Horton.

Des aventures extraordinaires qui sont accompagnées de chansons et de chorégraphies fantastiques. Un univers fantaisiste transposé sur scène. Selon son directeur artistique, Michel Pelletier, il s’agit de sa plus grande production théâtrale à ce jour.

Pour les personnes intéressées, l’ETMMO offre une classe ouverte pour tous le 23 avril de 10h30 à 12h au Grand Salon du Centre socio-récréatif. Gratuite, elle représente une opportunité de s’initier au théâtre musical qui fait appel à des talents en chant, en théâtre et en danse. Il est essentiel pour les participants d’être présents au début de cette activité.