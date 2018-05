L’écocentre de Havre-Saint-Pierre est rouvert

Crédit photo : Bobby Boucher

L’écocentre de Havre-Saint-Pierre qui a été ravagé par le feu est rouvert. Les citoyens peuvent continuer à recycler normalement, en attendant la reprise du transport des matières recyclables.

L’écocentre de la Minganie situé à Havre-Saint-Pierre a été la proie des flammes le 14 mai. Seuls le dôme de toile blanche et une remorque adjacente ont été endommagés. Les bâtiments administratifs et les conteneurs de résidus électroniques et dangereux ont été épargnés. La cause de l’incendie est inconnue, mais ne serait pas de nature criminelle.

«La toile du dôme est complètement finie. Ce qu’il reste, c’est le béton et la structure de métal qu’on ne sait pas encore si elle est correcte», a dit Sara Richard, directrice de l’aménagement et du développement du territoire à la MRC de la Minganie.

Mme Richard explique que la MRC attend la réponse des assureurs. Ils pourront ensuite remplacer la remorque brûlée et placer des toiles temporaires en attendant le remplacement du dôme.

Le recyclage continue

La collecte des matières recyclables (les bacs bleus) est temporairement suspendue. La MRC de la Minganie demande aux citoyens de poursuivre leur recyclage dans les bacs bleus comme d’habitude.

Des sacs bleus sont disponibles au besoin. Les citoyens pouvaient s’en procurer dans les différents bureaux municipaux dès le mardi 22 mai. Les gens doivent garder les sacs chez eux en attendant.

«Quand ça sera le temps, on fera peut-être plusieurs collectes dans la journée pour être sûrs de bien ramasser», anticipe Sara Richard.

LA MRC prévoit reprendre la collecte des matières recyclables dans une ou deux semaines.

Le reste des opérations de l’écocentre n’est pas affecté. Les gens peuvent continuer à y amener leurs résidus domestiques dangereux (piles, peinture, fluorescents, etc.), les déchets électroniques, les résidus de construction (CRD), le métal et le verre.