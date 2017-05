Leadership: Kateri Jourdain s’apprête à vivre une expérience marquante

Crédit photo : Courtoisie

Kateri Jourdain sera l’une des 250 participants de l’édition 2017 de la Conférence canadienne du Gouverneur général sur le leadership, qui aura lieu du 2 au 16 juin à différents endroits au Canada. Une expérience formatrice qu’elle appréhende avec beaucoup d’optimisme.

En tant que femme autochtone et auparavant à l’emploi de Mine Arnaud, Kateri Jourdain reconnaît qu’elle a un parcours professionnel plutôt atypique. «Il n’est pas fréquent que des autochtones soient à l’emploi de compagnies minières. Je suis une personne fonceuse. J’ai toujours eu une propension à sortir des sentiers battus. Quand on me propose deux avenues, j’ai tendance à choisir celle qui est parsemée d’embûches», lance-t-elle.

Amoureuse des défis, elle entrevoit sa participation à cette conférence comme une possibilité d’aller chercher des outils qui lui seront utiles tout au long de sa vie active et même à la retraite. «Je ne le fais pas uniquement pour être considérée comme un leader dans ma communauté. Pour moi, un bon leader se doit d’être une inspiration pour les autres, tient-elle à préciser. Il doit être en mesure de mobiliser les gens autour de ses idées. Il doit viser le bien-être commun.»

Des sources d’inspiration

Depuis toujours, cette femme de nature déterminée se dit fascinée par les gens qui n’ont pas peur de s’afficher comme des leaders dans différentes sphères de la société. «Ce sont ces personnes que j’apprécie et que j’estime au plus haut point. Plus jeune, j’étais réservée. Je ne me considère pas encore aujourd’hui comme un leader. Quand j’ai reçu cette demande d’un membre du comité pour soumettre ma candidature, j’ai été surprise. Je me suis toujours considérée comme une personne très humble», soutient-elle.

À la suite d’une très courte période de réflexion, l’actuelle directrice des Galeries Montagnaises a constaté qu’elle avait en elle plusieurs qualités qui s’apparentent à du leadership. C’est ce qui l’a amenée à soumettre sa candidature qui a été retenue. «Je m’en serais voulu de ne pas ouvrir cette porte. C’est un défi que je me lance. Je vais m’y investir à 100%, indique-t-elle. J’ai de très grandes attentes.»

Après la plénière d’ouverture de la Conférence canadienne du Gouverneur général sur le leadership du 2 au 4 juin, Kateri Jourdain se joindra ensuite à un groupe d’études au Yukon. Elle aura alors l’opportunité d’aller à la rencontre des gens et de visiter différentes entreprises. Avec les pairs de son groupe d’études, elle échangera pour faire ressortir les défis auxquels ils sont confrontés.

L’aventure se terminera à Ottawa et à Gatineau où se tiendra la plénière de clôture. Kateri Jourdain occupe la direction générale des Galeries Montagnaises dans la communauté de Uashat.