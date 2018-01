Le Tournoi de ringuette Bout’Souffle bat son plein

La centaine de joueuses de l’Association de ringuette de Sept-Îles sortiront de la norme de leur sport du 8 au 14 janvier. C’est leur Tournoi Bout’Souffle qui est à l’horaire, le classique rendez-vous de janvier en formule trois contre trois lors de parties de dix minutes.

La formule de ce tournoi permet aux filles des Miss-Îles de mettre l’accent sur deux facettes importantes de la ringuette; le marquage et démarquage. Bien entendu que le cardio est mis à rude épreuve.

Pour une première fois au Bout’Souffle, les joueuses composeront avec la règle du 30 secondes, temps requis pour un lancer au but lors de la possession de l’anneau. Ce règlement est en vigueur lors des matchs réguliers ou en compétitions, mais l’Association de ringuette de Sept-Îles ne l’appliquait pas lors de son tournoi.

Jusqu’à dimanche, c’est près de 90 matchs qui sont à l’horaire pour les joueuses des catégories novice, atome, benjamine, junior/cadette et inter. La relève, les jeunes du moustique, iront de parties d’exhibition samedi et dimanche midi. Samedi, à 13h et 14h, il y aura des matchs pour les filles éligibles pour les Jeux du Québec Hiver 2019.

L’Association de ringuette de Sept-Îles procèdera aux tirages des prix de sa campagne annuelle de financement dimanche vers 13h. Il vous reste donc quelques jours pour acheter des billets auprès des joueuses.

Pour l’horaire du tournoi et la composition des équipes, rendez-vous au www.ringuettesept-iles.org.