Le Tournoi de hockey Fer-O Optimiste s’ouvre ce soir

Crédit photo : Tournoi Fer-O Optimiste

La rondelle tombera sur la glace des arénas de l’avenue Jolliet ce soir pour le début du 41e Tournoi de hockey Fer-O Optimiste de Sept-Îles. Ce sont les Bruins de Sept-Îles et le Mikun de Mani-Utenam, dans le novice B, qui lancent le bal avec la première partie, prévue à 17h30, à Guy Carbonneau.

En plus des six rencontres à l’horaire ce soir dans les arénas Conrad-Parent et Guy Carbonneau, quatre autres parties seront disputées ailleurs. Trois seront jouées à quelque 200 km à l’est, à l’aréna Denis-Perron de Havre-Saint-Pierre, entre les formations cayennnes dans le novice B (17h45), atome B (19h) et bantam A (20h15). À environ la même distance, mais à l’ouest, les Vikings 1 et 2 de Baie-Comeau, aussi dans le novice B, s’affronteront dans le cadre d’un match du Tournoi Fer-O.

Jusqu’à dimanche, journée qui couronnera les équipes championnes dans 12 catégories (novice à midget, ainsi que juvénile scolaire), ce sont 125 parties qui sont à l’horaire pour les 68 formations participantes. Outre les rencontres de ce mercredi en Minganie et dans la Manicouagan, les autres seront jouées aux arénas Guy Carbonneau, Conrad-Parent et Mario-Vollant (Mani-Utenam), sans oublier la partie extérieure vendredi midi sur la patinoire du Stade Holliday. Le maire Réjean Porlier sera d’ailleurs présent pour procéder à la mise au jeu protocolaire. Noustv ira également d’un enregistrement pour son émission Tel quel pour cette classique hivernale.

Parmi les autres événements à surveiller, on retrouve la cérémonie d’ouverture vendredi, vers les 18h45, immédiatement après la démonstration des jeunes de la MAHG II. Ceux de la MAHG I auront leur moment le lendemain après-midi (15h45 à 16h15).

En bref

Pour l’horaire ou pour d’autres renseignements, visitez le www.tournoifero.com. Au cours des cinq jours, la page Facebook du Tournoi de hockey Fer-O Optimiste sera alimentée en photos, vidéos et autres. Les classements à jour et pointages seront affichés via des écrans dans les deux arénas de l’avenue Jolliet. Le format d’horaire sera plus compatible pour les téléphones intelligents. Noustv sera encore de la partie avec caméra libre (aréna Conrad-Parent) à divers moment jeudi, vendredi, samedi et dimanche, notamment pour l’ouverture officielle et la rencontre qui suivra (pee-wee BB Sept-Îles/Alma), et pour les finales de 11h à 16h. Plusieurs entrevues seront réalisées en direct durant le tournoi. Le coût d’entrée quotidien est de 3$ pour les étudiants et 7$ pour les adultes (2 et 4$ pour le mercredi). Le passeport pour les cinq jours, légèrement majoré, se vend 23$.