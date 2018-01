Le premier bébé de l’année sur la Côte-Nord naît à Sept-Îles

Crédit photo : courtoisie

Fils de Steven Malleck et de Sarah Mesténapeo, un jeune couple dans la mi-vingtaine de la communauté innue de Pakuashipi sur la Basse-Côte-Nord, le jeune Heyven Malleck est né le 1er janvier à 8h05, à l’Hôpital de Sept-Îles. À sa naissance, il pesait 6 livres et 3 onces. Le premier bébé de l’année s’est en fait pointé le bout du nez plus tôt que prévu. Sa naissance était prévue seulement pour la fin du mois. Il fait déjà le bonheur de ses parents. L’accouchement s’est très bien déroulé et la mère a obtenu très rapidement son congé de l’hôpital.