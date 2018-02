Le Petit Drakkar s’attaque à un gros défi

Crédit photo : courtoisie

L’édition 2018 du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec en sera une bien différente pour la formation nord-côtière aux couleurs du Petit Drakkar. Après une saison de rêve l’an dernier, le titre en classe AAA relève et la Coupe Dodge, les attentes sont moins grandes pour le rendez-vous de cette année.

Et pour cause, la troupe des Nord-Côtiers, qui joue dans le pee-wee AAA relève en ligue, évoluera dans une catégorie supérieure dans la Vieille Capitale, la classe AA-Élites. La formation de l’entraîneur-chef Yan Côté amorce son tournoi samedi (10 février), 13h, avec un affrontement face aux Petits Remparts de Québec sur la glace du Centre Vidéotron.

«Ça ne sera pas facile cette année. Il ne faut pas se comparer avec la saison de rêve de l’équipe de l’an passé», a indiqué le coach, qui comptera cependant huit joueurs sur les 17 qui en seront à une deuxième expérience à ce tournoi d’envergure. «J’espère qu’ils vont augmenter leur jeu et transporter l’équipe et montrer le chemin aux autres.»

Peu importe l’adversaire, le calibre, Côté veut que ses joueurs augmentent leur niveau de compétition et que tous contribuent. «On ne sait jamais ce qui peut arriver. Sur la glace, il peut se passer bien des choses. On ne va pas là pour une visite touristique, on va là pour jouer au hockey», a-t-il ajouté. Il espère que sa troupe poursuivra son développement et qu’elle continuera sur son élan de 2018 où le ratio de victoire est plus intéressant qu’avant les Fêtes.

La suite des choses après ce match contre les favoris de la foule samedi, aura lieu mercredi advenant une victoire ou lundi dans le cas d’un revers. Un affrontement contre les Cataractes de Shawinigan ou l’Océanic de Rimouski.

Deux matchs hors-concours figurent déjà à l’horaire du Petit Drakkar, dimanche contre les Islanders de Middlesex et mardi contre un club de la Suisse. Quelques activités, notamment le Laser Quest, occuperont les hockeyeurs et leurs familles au cours de la semaine.