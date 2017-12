Marathon Mamu – Galeries Montagnaises : votre défi pour 2018

Crédit photo : Optik 360

On se remplit l’estomac de tourtière, de pâtés, de desserts! C’est ça le temps des Fêtes. Il y a la nouvelle année qui se pointe, moment propice aux résolutions et aux défis. Le Marathon Mamu – Galerie Montagnaises, édition 2018, pourrait très bien en faire partie.

Vous pensiez à vous (re)mettre en forme pour la nouvelle année qui s’amorcera dans quelques jours? Une participation à la 8e édition du Marathon Mamu – Galeries Montagnaises du 1er juillet 2018 pourrait très bien être votre objectif.

L’heure est déjà aux inscriptions pour cet événement de course à pied, tout aussi possible à la marche. Un rendez-vous pour bouger, et aussi de rapprochement des cultures.

À la course, les distances sont le 1 km, le 2,5 km, le 5 km, le 10 km, le demi-marathon (21,1 km) et l’épreuve reine, le 42,2 km. Il y a aussi marche pour les quatre premières distances. Pour inscription ou pour en savoir plus, rendez-vous au www.marathonmamu.com.

«Le parcours proposé permet aux participants de longer le magnifique bord de l’eau de Sept-Îles et de traverser l’accueillante communauté de Uashat. Une cérémonie mettant à l’honneur la culture innue et un goûter traditionnel viennent clore la journée», souligne l’organisation.

Le Marathon Mamu – Galeries Montagnaises contribuera une fois de plus aux causes qu’il soutient depuis ses débuts (ou presque); la maison de soins palliatifs l’Élyme des sables et le Répit Richelieu.

Amun

Une nouvelle activité s’intègrera à l’édition 2018 du Marathon Mamu, Amun, qui signifie grand rassemblement festif. «Il s’agit d’une activité sportive jumelant Autochtones et non-Autochtones», mentionne le comité organisateur, qui fera connaître plus tard les détails sur cette nouveauté à la programmation.