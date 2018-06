Le Marathon Mamu – Galeries Montagnaises se tient en fin de semaine

Crédit photo : Optik 360

Enfin, c’est l’été et on peut profiter pleinement de l’extérieur. Et parmi les sports qui jouissent du confort des belles journées, la course à pied. Ses adeptes sont d’ailleurs attendus à la ligne de départ de la 8e édition du Marathon Mamu – Galeries Montagnaises ce dimanche 1er juillet, un événement qui vise toujours à rapprocher les cultures.

Prêt, pas prêt, il y a une épreuve pour chacun de vous. Du 1 km au 42,2 km, il y a certainement une distance qui vous conviendra. Certaines sont offertes aux marcheurs. Le tout se fera pour votre santé, mais aussi pour deux causes qu’a à cœur l’organisation du Marathon Mamu, l’Élyme des sables et le Répit Richelieu.

L’heure est inscriptions jusqu’à samedi. D’ailleurs, la veille de l’événement, profitez de la belle température qui sera prévue pour le 1er juillet en allant vous inscrire aux Galeries Montagnaises entre 9h et 17h. Ce sera aussi l’occasion pour ceux et celles qui ont déjà procédé de récupérer dossards et autres matériels.

Sur place, il y aura des exposants; le fabricant de chaussures de course sur mesure MATH Sport et l’entreprise de vêtements de course à pied 100% québécois, Idos42.2.

De 18h à 19h, suivant un buffet froid, une conférence intitulée «Pourquoi courir pour la vie?» sera animée par Amélie André, une jeune femme dans le début de la vingtaine qui a fait preuve de persévérance. Patricia Fortier et Michèle Audette se joindront à elle.

Infos

Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur l’événement au www.marathonmamu.com ou au www.facebook.com/MarathonMamu/. Prendre note que certaines des rues du parcours seront complètement fermées à la circulation automobile pour la durée de la course de dimanche, d’autres seront ouvertes que dans un sens.