Le Marathon Mamu – Galeries Montagnaises se réjouit de l’annonce du Festival Eau Grand Air

Crédit photo : Demi-marathon Eau Grand Air de Baie-Comeau

Baie-Comeau embarque dans la cour des grands. Son Festival Eau Grand Air greffe l’épreuve reine, le 42,2 km, à son événement de course à pied, qui en sera à une troisième édition le 7 juillet prochain. Une nouvelle qui réjouit l’organisation du Marathon Mamu – Galeries Montagnaises de Sept-Îles/Uashat.

Roger Vachon salue la décision de l’événement baie-comois et ne voit que du positif dans cette nouvelle. «Nous accueillons avec plaisir l’annonce de cet événement, qui contribue à bonifier l’offre pour les adeptes de la course à pied. Nous voyons une occasion en or dans la tenue de deux courses d’envergure à une semaine d’intervalle pour créer une belle synergie au profit de la course à pied et des saines habitudes de vie en général», a mentionné le grand responsable du Marathon Mamu.

Ces deux rendez-vous de course à pied permettront de faire rayonner la Côte-Nord. L’organisation du Marathon Mamu se dit encline à une collaboration avec le volet course à pied du Festival Eau Grand Air. «Cela s’inscrit à merveille dans notre philosophie, comme l’indique si bien notre nom : mamu, qui veut dire ensemble en innu», a souligné M. Vachon.

Le Marathon Mamu – Galeries Montagnaises sera couru, mais aussi marché, le 1er juillet 2018, et ce pour une huitième année. C’est dans une dizaine de jours que s’ouvrira la période d’inscriptions.