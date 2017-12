Le Dojo Central de karaté de Sept-Îles se démarquent à Rimouski

Crédit photo : Courtoisie

Trois karatékas du Dojo Central de Sept-Îles ont décroché une médaille, voire deux, lors de la Compétition régionale Gérard-Turcotte de Rimouski. À ce rendez-vous du 9 décembre dernier, étaient présents des participants des dojos de Sept-Îles, Rimouski, Mont-Joli et Gaspé. Les protégés de Sensei Claude Deschênes qui ont trouvé place sur le podium sont Tommy Vallée (or en kata et en combat), Isabelle Cloutier (argent en combat) et Liam Rushworth (argent en kata). Dylan Lapierre était aussi de la compétition.