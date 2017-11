Le comité pour un complexe multi-sports se rencontre

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Les élections municipales approchent à grand pas et le comité qui milite pour un complexe multi-sports à Sept-Îles compte être prêt quand les citoyens auront fait leurs choix. Une rencontre des organismes interpellés par le dossier est à l’horaire pour ce mercredi 1er novembre, dès 19h.

Après une sortie publique le 12 octobre dernier, marquée notamment par la prise d’une photo au complexe aquatique et un questionnaire soumis aux candidats aux élections, le comité tiendra une rencontre au Cégep de Sept-Îles afin de faire le bilan des actions posées, mais aussi pour déterminer la suite des choses.

Les organismes sportifs concernés par le besoin urgent d’un complexe multi-sports sont conviés à la rencontre, en déléguant une ou deux personnes responsables pour cette mise à jour des démarches.

Outre la sortie publique, il y a aussi eu création d’une page Facebook par le comité, prises de photo avec plusieurs organismes ou ligues affectées par le manque en infrastructures sportives et présence au débat le 23 octobre au Cégep de Sept-Îles.

Qui sait, le dossier des Jeux du Québec pour 2022 et l’intérêt des candidats pourraient faire bouger les choses après le 5 novembre. Le comité entend tenir son bout. Les organismes qui voudraient plus de renseignements sont invités à communiquer avec Denis Ringuet, Patricia Saindon ou Harold Lebrun via Facebook.