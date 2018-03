Le Championnat régional de volley du RSEQ se joue en fin de semaine

Crédit photo : pixabay.com

Une quarantaine d’équipes de partout sur la côte se retrouveront dans les gymnases des écoles Jean-du-Nord, Manikoutai, Manikanetish et Johhny-Pilot de Sep-Îles et Uashat cette fin de semaine pour le Championnat régional scolaire de volleyball scolaire du RSEQ Côte-Nord.

Du nombre, seulement six obtiendront un laissez-passer pour le Championnat provincial des 14 et 15 avril prochain (benjamin à Sherbrooke, cadet à Rivière-du-Loup et juvénile à Trois-Rivières).

L’action se passe dès 8h les deux jours, samedi et dimanche, pour les équipes en provenance des écoles Jean-du-Nord/Manikoutai, de l’IESI, de l’école Manikanetish, du CEL’A, de l’école Monseigneur-Labrie, des écoles Olamen, St-Paul et Mgr-Scheffer en Basse-Côte-Nord, de la polyvalente des Berges, de la polyvalente des Rivières, de la polyvalente des Baies et de l’école secondaire Serge-Bouchard.

Les finales pour l’or et une place pour le Championnat provincial sont à l’horaire pour 15h dimanche du côté masculin et à 16h10 chez les filles, le tout à l’école Jean-du-Nord.