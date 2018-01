Le Bout’Souffle met la table pour les tournois à venir

Crédit photo : courtoisie

Les joueuses de l’Association de ringuette de Sept-Îles et ses entraîneurs sont prêts pour les tournois à venir à l’extérieur de la région. Leur Tournoi Bout’Souffle tenu du 8 au 14 janvier, avec quelque 90 matchs à l’horaire, a certainement bien mis la table pour ce qui s’en vient.

Les matchs de dix minutes à trois contre trois ont préparé les filles des Miss-Îles aux compétitions à venir. Elles ont mis en application deux aspects de leur sport, le marquage et le démarquage lors du Bout’Souffle.

On dit qu’on ne change pas une recette gagnante et c’est ce que fait l’organisation de l’Association de ringuette de Sept-Îles. Une formule 2018 qui a été bonifiée avec l’ajout de la catégorie Inter, catégorie de retour après une absence de quelques années.

«Toutes les filles sont habituées au tournoi, et nous, nous sommes rôdés», ont fait savoir Frédéric Lesage, président de l’Association, et Lisa-Marie Gallant, vice-présidente. «Tout a bien été et il y a de la relève en arbitrage», ont-ils renchéri.

Parlant de chandail rayé, l’organisation a décidé d’honorer deux piliers de l’arbitrage, Norbert Maher et Denis Dionne, avec un nouveau trophée, le Maher-Dionne. Il récompensera l’arbitre qui se sera illustré. La première récipiendaire est Marianne Le Boulaire.

Autres volets

Le rendez-vous annuel de l’Association de ringuette de Sept-Îles a permis à la vingtaine de jeunes de la catégorie moustique d’y aller d’un match de démonstration. Quant aux filles éligibles aux Jeux du Québec hiver 2019, elles ont disputé une partie hors-concours le samedi. Trois filles de Havre-Saint-Pierre étaient présentes.

Tournois à venir

Le Bout’Souffle passé, place aux tournois à l’extérieur. Les Miss-Îles cadette A et novice B seront à celui de Boucherville cette fin de semaine. Une semaine plus tard, ce sera au tour des joueuses adultes de l’Inter B de se déplacer alors qu’elles seront du Tournoi des Intrépides (à St-Bruno). «Nous sommes fiers de nos filles, et ça promet pour les tournois. Nous avons tous hâte d’aller en compétition », ont conclu M. Lesage et Mme Gallant.

Résultats des finales

Novice

N4 (Pearl Pinette, Naélie Richard, Océanne Ringuette et Julianne Tremblay, gardienne de but) 2 (fusillade)

N6 (Calleigh Michel, Malorie Sénéchal, Gabrielle Vollant et Mia-Maude Jérôme, gardienne de but) 1

Atome

A1 (Livia Dacosta, Kellyann Néron, Delayah Fontaine et Jeanne Morin, gardienne de but) 5

A5 (Élodie Cyr, Ann-Sophie Huet, Mercedes St-Onge et Sarah-Maude Deschênes, gardienne de but) 1

Benjamine

B7 (Ève Bernatchez, Marie-Soleil Desbiens, Marie Lesage et Olivia Lévesque, gardienne de but) 2

B3 (Thalie Côté, Élise Gagnon, Justine Cyr et Audrey-Ève Labelle, gardienne de but) 0

Junior/Cadette

JC3 (Cindy Allard, Anabel Landry, Marianne Morency et Carolane Rioux, gardienne de but) 3

JC4 (Laeticia Dacosta, Justine Guoxiang-Deraps, Julie Méthot et Jade Deschênes, gardienne de but) 2

Inter

Inter 3 (Marithé Beadin-Mongeau, Cinthia Devost et Andréanne Whittom) 7

Inter 2 (Jessica Plante, Myriam Grenier et Caroline Chouinard) 2

*Les gardiennes étaient celles de la catégorie Junior/Cadette.