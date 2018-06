L’Association de baseball mineur de Sept-Îles lance sa 45e saison

Crédit photo : pixabay

L’Association de baseball mineur de Sept-Îles (ABMSI) lance en grande pompe sa 45e saison cette fin de semaine au Stade Holliday. Le clou de ce soulignement anniversaire sera certes le match des 4 Chevaliers – Easton avec Renaud Lefort et sa bande de joyeux lurons, samedi, à compter de 18h.

L’été de matchs sur les deux terrains du Stade Holliday s’amorce avec la visite d’équipes de Havre-Saint-Pierre et de Port-Cartier pour croiser le fer avec celles de Sept-Îles. Des parties devraient être à l’horaire vendredi soir. Samedi, la journée commence à 9h. L’ABMSI ira d’un lancer protocolaire en cours de journée pour souligner ses 45 ans. D’autres matchs seront joués dimanche.

Après le souper samedi, place au match-bénéfice pour l’Association, match entre les 4 Chevaliers – Easton et la troupe de Sani-Manic Côte-Nord des capitaines Hugues Baril et Éric Gagnon. Les billets pour cette rencontre sont en vente, au coût de 10$ (15$ à la porte avant le match), auprès des dirigeants de l’ABMSI (Jean-François Vachon, Dave Clements, Katy Giasson et Carine Langelier), mais également à l’épicerie Chez Arthur. Pour les 5 ans et moins, l’entrée est gratuite.

Par ailleurs, l’Association de baseball mineur de Sept-Îles continue de connaître un regain. Elle compte déjà un peu plus de 160 jeunes pour son été 2018 et accepte encore des inscriptions. Renseignez-vous en vous présentant au Stade ou en passant par Facebook.