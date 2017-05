Lapierre ira ailleurs en France

Crédit photo : Brigitte Legault

À peine quelques jours après s’être entendu avec le club de Chambéry, équipe de division 2 en ligue française, Tommy Lapierre s’est vu proposer mieux. Le hockeyeur septilien se retrouvera plutôt en division 1 avec les Dogs de Cholet pour la saison 2017-2018.

«J’ai eu une offre dans une division plus forte et je n’ai pas eu le choix de me virer de bord comme sur un dix cents. C’est mon ancien directeur général (Pascal Gréco, Montagnards de Sainte-Agathe junior AAA) qui m’a placé là-bas», a indiqué l’attaquant âgé de 20 ans.

Tommy Lapierre se rapproche ainsi de la grosse ligue en France. «La D1 me permettra de jouer dans un meilleur calibre et même avoir une meilleure visibilité pour jouer dans la plus grosse ligue en France (Ligue Magnus) dans les années futures. Cholet est une place réputée (située à 60 km de Nantes et de l’océan Atlantique) et les conditions que l’on m’offrait étaient plus qu’acceptables.»

Le calendrier régulier en division 1 compte 24 parties, en plus des éliminatoires. Les Dogs de Cholet ont conclu la saison 2016-2017 au milieu du peloton du classement avec une septième place sur 13 formations.