L’annonce du gouvernement tombe à point pour Tourisme Côte-Nord

(LE MANIC) L’annonce du gouvernement du Québec d’octroyer 70 millions de dollars pour le développement de l’offre touristique dans cinq secteurs prioritaires tombe à point pour Tourisme Côte-Nord, qui a pris cette orientation au cours des derniers mois.

Par Karine Boivin Forcier

«On rentre vraiment dans cette orientation. […] On avait convenu de mettre plus de ressources dans le développement de l’offre touristique. […] On avait déjà entamé la réflexion», s’est réjoui le directeur général de Tourisme Côte-Nord, Mario Leblanc, qui prévoit revoir son organigramme en ce sens.

Tourisme Côte-Nord compte d’ailleurs aller chercher sa part dans cette nouvelle enveloppe et aider les promoteurs de la région à faire de même. «On a des gens qui nous proposent des projets. On veut être en mesure de mieux les accompagner pour réaliser ces projets-là», a-t-il déclaré.

L’association touristique évalue aussi la possibilité d’amorcer elle-même certains projets. «C’est une avenue qui m’intéresse», a confirmé le directeur général.

Cinq secteurs

L’enveloppe consentie par le gouvernement prévoit le soutien à la réalisation de projets dans cinq secteurs stratégiques présentant des avantages concurrentiels pour le Québec, soit le tourisme hivernal, évènementiel, maritime, nature et aventure et nordique.

La plupart de ces secteurs concordent avec la situation de la Côte-Nord, qui veut mettre l’accent sur le fleuve et la nature, de même que ses hivers. «Le fleuve, le tourisme nordique, le tourisme hivernal : on rentre très bien là-dedans», a souligné Mario Leblanc.

Les projets soutenus pourront toucher différents aspects du tourisme, comme l’hébergement ou les activités, par exemple. Selon M. Leblanc, cela permettra de développer de nouveaux attraits ou d’améliorer des attraits existants.

Modalités

L’enveloppe prévue dans le Plan d’investissement en tourisme 2017-2020 dédie 40 M$ pour les infrastructures, installations et équipements touristiques en tourisme de nature et d’aventure, tourisme hivernal et tourisme évènementiel.

Une somme de neuf millions de dollars en provenance de la Stratégie maritime est dévolue au tourisme maritime, alors que neuf millions de dollars seront alloués pour le tourisme au nord du 49e parallèle par la Société du Plan Nord.

Quelque 12 M$ sont finalement octroyés pour les ententes de partenariat régional en tourisme. Mario Leblanc affirme qu’il s’agit, de mémoire, de la première fois où une somme globale aussi élevée est annoncée pour le tourisme.