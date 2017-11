Lancement d’un centre pour la diversification économique à Sept-Îles

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Se voulant fer-de-lance de la diversification économique, le CEVI, dont les espaces sont situés au Cégep de Sept-Îles, proposera des services aux gens qui veulent faire passer leurs idées en projets, et ultimement, en faire des entreprises.

Jeudi matin, le Centre d’entrepreneuriat et de valorisation des innovations (CEVI), une initiative conjointe du Cégep et de la Ville, procédait à son ouverture officielle. L’objectif du Centre est d’aider les gens qui ont des idées et qui veulent lancer des projets novateurs à fort potentiel technologique, social, commercial, ou économique. Pour ce faire le CEVI offrira une large gamme de services, passant par des programmes de formations, un service de veille, du soutien, du financement et la mise en place d’espaces entrepreneurials collaboratifs.

Sylvain Larivière, directeur général chez Développement Économique Sept-Îles, reconnait que depuis deux ans, la Ville souhaite avoir un espace valorisant l’entrepreneuriat.

«On a vu des exemples ailleurs, Thetford Mines entre autres, mais notre initiative sera plus large que ça. Toutefois, il faudra que ce soit des projets orientés vers le technologique. Il faut que l’idée de base, le bien, ou le service soit innovant.»

Diversification économique

Le but du centre est aussi de permettre la diversification économique, selon M. Hussein Ibrahim, directeur du CEVI et directeur de la recherche et de l’innovation au Cégep de Sept-Îles.

«La stratégie gouvernementale est orientée vers les PME. C’est normal, puisque ce sont ces entreprises qui créent la diversité. Leur impact étant minime si elles font faillite, mais leur impact étant majeur si ça marche. Notre objectif, c’est de les aider dans leur développement et dans leur survie», a-t-il dit.