L’ambiance reprend au Club de curling de Sept-Îles!

Crédit photo : Tony Thibault

Une belle ambiance régnait au Club de curling de Sept-Îles en ce vendredi soir (8 septembre). Pas sur les glaces, mais dans la salle, lieu de retrouvailles et d’inscriptions aux ligues pour la saison 2017-2018 et aux cours qui seront dispensés en marge.

Une bonne centaine de personnes se sont présentées dans l’édifice du 21, rue Comeau pour renouer avec les autres adeptes du curling, mais aussi pour s’inscrire comme membre, et aussi faire connaître leur équipe pour les différentes ligues (lundi au jeudi).

La direction du Club de curling innove avec l’inscription en ligne pour les joueurs. Et en cours de saison, ce sont les résultats et statistiques qui se retrouveront en «temps réel» sur le nouveau site Internet, toujours à la même adresse, www.curling7iles.com. Il deviendra un outil très performant avec le temps.

Mots des partenaires

Partenaires du curling septilien, la Ville de Sept-Îles et Aluminerie Alouette ont pris la parole devant les joueuses et les joueurs présents. Le maire M. Réjean Porlier, convaincu d’une autre belle saison dans le plaisir et avec le sourire, a laissé entendre qu’il aura le temps de jouer s’il n’est pas réélu. Quant à M. Claude Boulanger, il a vanté la qualité des bénévoles au club, lui qui a déjà lancé des pierres et balayé à Trois-Rivières, Chicoutimi, La Tuque et Sept-Îles.

Tournois

Du côté des tournois, celui d’ouverture, commandité par Hewitt, se tiendra du 10 au 14 octobre. Pour trois parties par équipe, en plus du souper chinois du samedi (avec soirée dansante), il en coûte 160$.

D’ici là, il y a une compétition bien à point pour les adeptes de curling et de golf, un tournoi qui réunira les deux sports du 15 au 18 septembre (infos : 418 583-2488, poste 1). Notons que le Club de curling de Sept-Îles sera hôte du Championnat provincial Senior (50 ans et plus) en février.

Cours

Grâce au programme Palmarès 150 de ParticipACTION, une journée «porte ouverte» se déroule demain (9 septembre) au club avec des séances de groupe de 30 minutes, avec au menu technique de glisse, lâcher de pierre, brossage et déroulement du jeu. C’est de 9h à 15h30, c’est gratuit et c’est pour les 5 à 77 ans (équipements fournis – entraîneurs certifiés).

Les inscriptions aux cours pour les juniors se prendront dimanche (10 septembre) de 13h30 à 15h. Pour les adultes, des cours seront donnés les 13, 14, 20 et 21 septembre, de 18h30 à 19h45. Il en coûte 40$ pour les cinq heures (inscriptions : minicurling@live.ca).

Le début des ligues se fera dans la semaine du 25 septembre. Pour plus d’informations sur les événements à venir, rendez-vous sur le site Internet ou tenez-vous informé via la page Facebook.