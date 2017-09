L’Adrénaline Fight Club ouvre bientôt!

Les arts martiaux et ses différentes options de mise en forme prendront place au sous-sol du Profil 2000 de Sept-Îles avec l’ouverture du Adrénaline Fight Club. Christian Méthot et Mathieu Lévesque sont les deux hommes derrière le projet.

«On est des maniaques d’arts martiaux de tous les styles et on ne voulait pas que ça meurt. Il y a de la relève à Sept-Îles et on veut sortir des athlètes d’ici pour des compétitions provinciales et plus haut», ont indiqué les deux hommes. Lévesque compte cinq ans d’expérience dans le milieu, Méthot trois ans.

Programmation

Mise en forme, cardio kick boxing, boxe, cours d’initiation à la boxe pour les jeunes et kick boxing seront au programme du Adrénaline Fight Club. Ça s’adresse à Monsieur et Madame tout le monde, même pour ceux et celles qui ne veulent pas de contact. «90% de la clientèle, ce sont des personnes qui ont le goût d’adrénaline, d’un sport cardio, sans contact», ont-il mentionné.

Les inscriptions se prendront sur place les 11, 12 et 13 septembre en soirée. L’ouverture se fera le 18 septembre. Vous pouvez obtenir plus de renseignements au www.facebook.com/TeamAdrenaline7iles/.

Lévesque et Méthot ne seront pas seuls dans cette aventure. Ils compteront sur l’aide d’entraîneurs qui possèdent chacun une feuille de route dans les arts martiaux. Il s’agit de Guillaume Lamarche, Rudy Blais, Stéphanie St-Pierre et Vanessa Dufour.