L’Académie de judo souligne fièrement ses 50 ans

Crédit photo : Courtoisie

L’Académie de judo de Sept-Îles a fêté ses 50 ans pour une deuxième fois vendredi dernier. Pas de gâteau! Un 5 à 7 en présence de quelques-uns de ceux et celles qui ont marqué cette moitié de siècle, le tout célébré à la salle Corossol de l’Hôtel Sept-Îles, lieu de quartier général du Championnat canadien de 1996, qui servait de sélections pour les Olympiques d’Atlanta.

Ce 5 à 7, c’était une suite à la célébration de juin dernier à La Malbaie, lieu choisi pour souligner conjointement les 50 ans aussi de Judo Québec. Une occasion de réunir à Sept-Îles vendredi dernier; judokas, bénévoles et entraîneurs qui ont marqué les années de l’Académie. Parmi les convives, certains provenaient de l’extérieur de la Côte-Nord. Absents, Lorraine Méthot et Steeve Trudel ont fait part de témoignages touchants. L’apport des familles, de ceux qui ont quitté, de la communauté d’affaires, de la Ville et des médias a également fait partis des mentions.

L’Académie de judo de Sept-Îles aborde cette 50e saison avec un thème, «Fièrement judo», un thème qui lui va bien avec sa réputation à travers le Québec, même le Canada. «Ce qu’on n’avait pas ici, on a été le chercher ailleurs pour faire rayonner notre sport», a mentionné Andrée Ruest, une grande dame du judo de Sept-Îles, faisant référence au dévouement de Gilles Deschamps.

La soirée a également été l’occasion pour l’Académie de réitérer son désir, pour ne pas dire son besoin essentiel, d’un nouveau dojo, qu’elle compte avoir pour septembre 2018.