L’Académie de judo de Sept-Îles s’illustre à Amqui!

Crédit photo : courtoisie

L’Académie de judo de Sept-Îles a une fois de plus démontré qu’elle fait partie de la crème de son sport au Québec. Ses porte-couleurs ont excellé sur les tatamis en fin de semaine dernière à Amqui, lieu du Championnat provincial, dernière étape de sélection pour les Championnats nationaux qui auront lieu en mai à Calgary.

La récolte septilienne en nombre de médailles se chiffre à 22. Des performances qui placent l’Académie en troisième place des clubs chez les 18 ans et moins, mais également chez les 18 ans et plus.

Les judokas de l’Académie ont pris place sur le plus haut palier du podium en sept occasions. Ce fut le cas pour Florence Ward (U12), Sara-Anne Beaudin (U12), Édouard Beaupré (U12), Dominic Guérault, Maxim Côté (Newaza – Combat au sol), Josie-Anne Synnot (U21/Senior) et Yohan Chouinard (Senior).

Côté et Synnott ne se sont pas contentés d’une seule médaille. Le premier a remporté le bronze chez les Seniors, moins 90 kg, la seconde, l’argent chez les U18.

Les autres détenteurs de la deuxième place à Amqui chez les Septiliens sont Alexandrine Cotte U12), Julien Rodgers (U12), Hugo Langelier (U12), Raphaël Cyr, Tommy Boulay (U12), Noah Drolet (U12), Nicolas Arsenault (U14) et Sabrina Scremin (U21/Senior). Avec le bronze au cou, on retrouve Audrey-Ann Turcotte (U12), Max-Olivier Labelle (U12), Xavier Poirier (U16), Zachary Cyr (U16) et Justin Coulombe (U18).

Calgary

Huit judokas de l’Académie ont leur billet assuré pour le Championnat canadien qui se tiendra à Calgary du 17 au 20 mai. Il s’agit d’Andrée-Ann Somers, Josie-Anne Synnott, Sabrina Scremin, Xavier Poirier, Zachary Cyr, Jean-Pascal Coulombe, Maxim Côté et Yohan Chouinard. D’autres pourraient s’ajouter la liste, notamment Jérémy Labrie, qui se trouve être premier substitut, Marie-Pier Labrie et Justin Coulombe. Les éditions 2019, 2020 et 2021 du rendez-vous national auront également lieu en Alberta, mais du côté d’Edmonton.