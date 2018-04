Lac Bloom : ITUM signe une entente sur les répercussions et les avantages avec Minerai de Fer Québec

Crédit photo : archives : Champion Iron Limited

ITUM et Minerai de Fer Québec (MFQ) ont annoncé jeudi le renouvellement et l’amélioration entente répercussions et avantages concernant la réouverture de la mine du lac Bloom.

Selon le communiqué émis en anglais jeudi par ITUM, la nouvelle entente renouvelle et bonifie l’entente de 2008 entre le conseil de bande et Champion Iron Limited. Les Innus de Uashat mak Mani-Utenam avaient approuvé l’entente par référendum.

La nouvelle entente prévoit des bénéfices financiers et socioéconomiques, en plus de la formation, de l’embauche et d’opportunités de contrats pour les membres de la communauté.

«Il est à noter que la présente entente représente une amélioration significative comparativement à l’entente initiale pour le respect des mesures de protection environnementale et la surveillance par ITUM.»

Le chef de bande Mike McKenzie s’est félicité de la conclusion du nouveau contrat avec MFQ.

«Au-delà de l’aspect économique et des bénéfices pour la communauté, la protection de l’environnement est fondamentale pour les Innus, dit-il . La balance entre le développement durable et la préservation du territoire reflète nos valeurs et nous sommes heureux de travailler en ce sens avec Minerai de Fer Québec.»

Nitassinan

Dans son communiqué, ITUM rappelle aux gouvernements et à l’industrie l’importance et l’obligation de respecter les droits autochtones et le territoire innu, le Nitassinan.

«Le partenariat avec Champion Iron est un exemple positif de collaboration entre les Premières Nations et l’industrie et cette approche doit influencer les autres compagnies sur notre territoire traditionnel», conclut Mike Mckenzie.

Les activités de la mine du lac Bloom ont été relancées en novembre 2017 après 3 ans d’inactivité.