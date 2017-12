La tempête arrive

Crédit photo : Le Nord-Côtier

Environnement Canada vient d’émettre deux avertissements, un de tempête hivernale ainsi qu’un concernant le risque de débordements côtiers.

La neige tombe déjà sur Sept-Îles, mais c’est ce soir et cette nuit que les précipitations s’intensifieront. «On annonce 15 cm au courant de la nuit et une dizaine supplémentaire demain en avant-midi», confirme Alexandre Parent, météorologue chez Environnement Canada. Près de 25 cm de neige qui se changeront en pluie demain après-midi.

C’est à partir de cette nuit que les riverains seront le plus à risque selon M. Parent, puisqu’un avertissement d’onde de tempête a aussi été lancé par Environnement Canada. Ce type d’avertissement est dû à l’effet combiné des hautes marées et de la tempête hivernale. Les vents se lèveront au courant de la nuit, avec des rafales allant jusqu’à 90 km/h.

C’est demain matin que les conditions seront les plus mauvaises avec une forte accumulation de neige couplée aux forts vents. «Ce qui est à surveiller pour les riverains, c’est de ce soir jusqu’à demain matin, c’est là que le risque de débordement côtier sera le plus important. On a atteint les niveaux pour envoyer un avertissement.»

Accalmie pour le reste de la semaine

À partir de jeudi, c’est le retour du soleil jusqu’à dimanche. Avec des températures autour de -10 degrés, il fera plus chaud ici que dans le sud et l’ouest de la province. «On ne battra certainement pas de records de froid cette semaine à Sept-Îles», indique M. Parent.