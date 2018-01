Crédit photo : Joanie Jacques

Ça y est! C’est demain (samedi 27 janvier) que l’équipe les Givrés de Sept-Îles – RIO Tinto ICO / Construction et Expertise PG vivra sa première course de canot sur glace. Mylène Bonin, Luiz Alves, Amaury Le Boyer et les recrues de cette année Danika Émond et Félix Gagnon affronteront l’eau et les glaces où la mer et le fleuve se rejoignent aux abords de Rimouski.

L’objectif des membres de l’embarcation septilienne pour sa participation au Défi des Glaces de Rimouski, alors qu’elle évoluera en catégorie sport, est simple. «On veut terminer la course et prendre de l’expérience» a indiqué Mylène Bonin.

Les Givrés n’ont cependant pas eu la préparation souhaitée. Les conditions depuis le début de l’hiver ne leurs ont pas permis de ramer. Toutefois, l’épreuve de Rimouski pourrait leurs offrir des conditions similaires que celles de Sept-Îles. «Il y a trois ans, c’était à la trotte, il y a deux ans à la rame et l’an dernier c’était spécial», a mentionné Bonin.

Le groupe s’entraîne depuis un peu plus d’un an, en période hivernale, les jeudis pour la portion «trotte» (pousser le canot avec la jambe et le corps lorsque le canot est sur la glace) et les dimanches, notamment dans les environs de la marina, pour une pratique plus complète (la rame, la trotte et les transitions). Un entraînement s’ajoute les samedis la semaine précédant une course.

L’équipe des Givrés, qui peut compter sur la commandite de RIO Tinto IOC et de Construction et Expertise PG, prendra part à deux autres courses cette saison, celle de Montréal le 11 février et la deuxième de Québec, le 3 mars. «Sans le soutien des commanditaires, la participation à ces compétitions serait beaucoup plus difficile, voire impossible. Nous les en remercions grandement», a souligné Mylène Bonin.

Pour l’an prochain, un deuxième équipage permettrait la participation aux sept épreuves du Circuit québécois de canot sur glace (janvier à mars). Quelques remplaçants figurent déjà dans l’équipe; Marie-Pier Charpentier, Vincent Lecompte, Gabrielle Potvin et Marc Lindstrom. Si ça vous intéresse, et que vous êtes déjà en forme, informez les Givrés via le www.facebook.com/canotaglaceseptiles.