La Grande guignolée des médias bat son plein.

Crédit photo : Le Nord-Côtier

C’est aujourd’hui à Port-Cartier et Sept-Îles que se déroule la Grande guignolée des médias.

​À Sept-Îles, les points de collecte demeurent sensiblement les mêmes soient Napoléon/Évangéline, Giasson/Smith, Laure/Papineau, Arnaud/Père-Divet et Brochu/Père-Divet. À cela s’ajoute le coin De Quen/boulevard des Montagnais à Uashat, la station CKAU à Mani-Utenam et à proximité de l’Aluminerie Alouette (de 15h30 à 19h30).

Vers 10h, un montant total de 20 242$ avait été récolté, soit 15 650$ en argent et 5 092,08$ en denrées.

Du côté de Port-Cartier, le poste de commandement est situé sur les ponts. Des bénévoles sont aussi présents pour recueillir les dons, préférablement en argent, à l’entrée du Provigo, aux deux entrées des Galeries des Îles et au IGA.

À l’approche des Fêtes, la directrice du Centre d’action bénévole, Laurencia Bond, indique avoir reçu 95 demandes d’aide alimentaire. La plupart proviennent de jeunes familles et d’aînés. En milieu d’avant-midi, on y faisait état d’une récolte de 2 000$ en argent et de 500$ en denrées.

Lors de son édition 2016, la Grande guignolée des médias avait permis au Comptoir alimentaire de Sept-Îles d’amasser pas moins de 100 188,57$ (86 553,75$ en argent et 13 634,82$ en denrées) et 17 486,85$ au Centre d’action bénévole de Port-Cartier.