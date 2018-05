La Course GDPL : 80 étudiants feront Québec/Montréal à relais

Crédit photo : courtoisie

C’est jour J aujourd’hui pour quelques 80 étudiants de Sept-Îles et Uashat mak Mani-Utenam et leurs accompagnateurs. Après des mois d’entraînement, ils sont en chemin pour Québec, là où ils prendront demain matin le départ de La Course, événement du Grand défi Pierre Lavoie.

De la Vieille Capitale, ils courront jusqu’à Montréal, sur 270 km, à relais. Trois délégations d’ici seront du départ de cette édition 2018. L’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles effectue un retour après deux ans d’absence. Le Cégep de Sept-Îles ainsi que Roger Vachon avec un regroupement d’étudiants autochtones de Uashat mak Mani-Utenam répètent l’expérience.

Jean-du-Nord/Manikoutai

Le contingent de 34 jeunes des écoles secondaires de la rue Comeau, encadrés par Vicky Lalonde et ses acolytes sont prêts. Ils se sont préparés à raison de trois matins par semaine. Ils étaient 90 au départ. Une sélection naturelle s’est faite en cours de chemin, mais certains choix ont été déchirants.

«On est vraiment excité. C’est une nouvelle équipe, mais quelques-uns y ont déjà été. Certains courent avec nous depuis cinq ans et attendaient leur tour», a mentionné l’enseignante Lalonde, qui tient à remercier le Marché MelLau pour les repas et ses collègues pour le boulot accompli pour la logistique.

Cégep

La fébrilité se faisait aussi sentir du côté de la délégation du Cégep de Sept-Îles, menée par Mélanie Rouxel. Le défi sera cependant plus relevé pour ses coureurs. Ils sont dix de moins que l’an dernier. «Ça va paraître, les relais vont revenir plus vite, mais nous avons 23 coureurs motivés et prêts. Quelques-uns y ont déjà pris part, mais pour la majorité, ça sera leur première fois. Il faudra être plus vigilant et à l’écoute de notre corps pour les bobos», a-t-elle laissé savoir.

Disons que La Course ne tombe pas au bon moment dans l’année pour les collégiens, qui se trouvent en plein cœur de la fin de session. Ils auraient pu être jumelés à une autre entité, mais «on est notre gang et on est bien». Côté préparation, les coureurs du Cégep y sont allés d’une course à relais le 29 avril dernier, question de se pratiquer à chaud et à froid et de vivre une autre dynamique.

Innus

La Course n’a plus de secret pour Roger Vachon qui y amènera une délégation de jeunes innus pour une sixième année, jeunes en provenance des écoles Manikanetish et Manikoutai et de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles.

Celui qui est à la tête du groupe aborde l’événement de cette année d’un autre œil. Blessé, il compte courir moins avec les étudiants et être là davantage pour eux. «Je voulais souvent courir pour moi-même, mais je vais vivre ça différemment. Je vais triper autant», a-t-il mentionné, content d’avoir des habitués dans les étudiants pour pallier au manque d’assiduité d’autres, ce qui sème en lui une inquiétude. Parmi ses accompagnateurs, il se réjouit de compter sur trois anciens (Byron Michel, Yoan Grégoire et David Jean-Pierre) qui ont déjà couru l’événement. «Je trouve ça bien. Ça montre que j’ai fait de quoi de bon et ça me fait un petit velours», a-t-il conclu.

Pour en savoir plus sur La Course et son parcours : https://www.legdpl.com/la-course-au-secondaire.

Délégation du Cégep de Sept-Îles

Étudiants

Carmen André

Noémie Bilodeau

Anne Bontour

Laurence Boudreault

Brielle Boudrias

Jade Cloutier

Marie Doiron-Proulx

Alice Dresdell

Lyssa Fournier

Laurence Landry

David Lapierre

Jasmine Lavoie

Kate Malek

Jean Melo Maugateau

Raphaëlle Mestenapeo-Kaltush

Anabel Michaud

Camille Perron

Jannie Pouliot

Mireille Thériault

Olivier James Toussain

Juliann Wright

Accompagnateurs

Mélanie Rouxel

Élise Marmette

Lucie Boudreau

Johannie Roy

Mylène Richard

Matthieu Vaatausili

Délégation Autochtones (Manikanetish, IESI, Jean-du-Nord/Manikoutai)

Étudiants

Kananish Mckenzie (IESI)

Nathaniel Mckenzie (IESI)

Angel Vollant (IESI)

Yann Grégoire-Hervieux (Jean-du-Nord/Manikoutai)

Daphnée Vollant (Jean-du-Nord/Manikoutai)

Sabrina Ambroise (Manikanetish)

Williamiss Ambroise (Manikanetish)

Nikshana Andrew-Jérome (Manikanetish)

Jack Fontaine (Manikanetish)

Sabrina Fontaine (Manikanetish

Stanley Fontaine (Manikanetish)

Kate Gros Louis (Manikanetish)

Anika Jean-Pierre (Manikanetish)

Annie Jérome (Manikanetish)

Réal Jr Jourdain (Manikanetish)

Yannrick Martel (Manikanetish)

Magalie Mestenapeo (Manikanetish)

Shimiu Pilot (Manikanetish)

Robert Jr Pinette (Manikanetish)

Alexandre Pinette Fontaine (Manikanetish)

Jessica Pinette-Vollant (Manikanetish)

Alex Roy (Manikanetish)

Antoine Roy Pien (Manikanetish)

Julie-Pier Simon (Manikanetish)

Ariane Simon Kelly (Manikanetish)

Cédrick Vollant-Bellefleur (Manikanetish)

Accompagnateurs

Roger Vachon

Byron Michel

William Fontaine

Yoan Grégoire

David Jean-Pierre

Marlène Beaulieu

Jacob Vollant

Délégation du Husky de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles

Étudiants

Étienne Cormier

Elliot Cormier

Nathan Renaud Beaudin

William Gagnon

Philip Bouchard

Jérôme Desbiens

Dominic Blouin

Jacob Gagnon

Benoît Bisson

Andy Gallant

Derek Bordage

Christophe Dion

Maxim Doucet

Audréann Fillion

Léa Legendre

Catherine Dion

Geneviève Duclos

Catherine Habbouche-Bossé

Marianne Pouliot

Cassandra Vigneault

Kimberly Thompson

Ann-Sophie Porlier

Clara Mercier

Éliza Desgagné

Laurie Forbes

Ève Gagnon

Chelsea Fequet

Marilou Noël

Audrey Larivière

Cloé St-Gelais

Émilie Gagnon

Mae-Anne Boucher

Julie Doucet

Accompagnateurs

Vicky Lalonde

Jean-Pierre Lord

Simon Leduc

Catherine Belval-Fratzios

Éric Lachance

Marie-Pier Primard