La Course aux couleurs et le Marathon Mamu approchent

Les adeptes de course à pied sont attendus pour deux rendez-vous au cours des deux prochaines fins de semaine à Sept-Îles et Uashat. Le premier, un événement amusant, loufoque et familial; la Course aux couleurs – Mamu, ce samedi 23 juin, au profil de l’Envol – Maison de la famille. Le second, une activité qui rapproche les cultures; la 8e édition du Marathon Mamu – Galeries Montagnaises, courue le dimanche 1er juillet.

Enfiles tes souliers, habilles-toi en blanc et viens colorer ta vie ce samedi 23 juin dès 9h, pour l’édition 2018 de la Course aux couleurs. Une course de 5 km pour les 0 à 99 ans, qui se feront «bombarder» de couleurs, à chaque section d’un kilomètre, par des bénévoles. Aucune inquiétude à avoir, l’ingrédient employé est de la fécule de maïs de grade alimentaire, non toxique et non urticant.

Le départ de la course se fera derrière les Galeries Montagnaises. Le trajet emprunté sera une boucle de 2,5 km le long de la baie, dans le sentier boisé, sur le boulevard des Montagnais.

Il sera possible de s’inscrire vendredi (22 juin) de 16h à 20h à l’intérieur des Galeries Montagnaises, même chose le lendemain, entre 8h et 9h. Il en coûte 20$ pour les 7 à 12 ans, 25$ pour les 13 à 17 ans et 45$ pour les adultes. L’activité est gratuite pour les 6 ans et moins. Pour plus d’informations : www.facebook.com/courseauxcouleursmamu/.

Les participants sont invités à y aller de geste pour l’environnement en utilisant le transport actif pour se rendre au site. Des stations d’eau seront aussi disponibles pour les coureurs afin qu’ils puissent remplir leur gourde.

Le 1er juillet, le même site de départ servira à la 8e édition du Marathon Mamu – Galeries Montagnaises. Les inscriptions sont toujours en cours pour les différentes épreuves : 1 km, 2,5 km, 5 km, 10 km, demi-marathon (21,1 km) et marathon (42,2 km). Certaines distances sont aussi offertes aux adeptes de la marche. Vous trouverez toutes les informations au www.marathonmamu.com.