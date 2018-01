La Classique Oxygène Hockey Experts de retour pour une 5e édition

Les friands de notre sport national sont conviés à la patinoire du Stade Holliday de Sept-Îles, le 3 février prochain. Ils sont attendus avec leur bâton, leurs patins, leurs gants, leurs jambières et leur casque pour la 5e édition de la Classique Oxygène Hockey Experts.

Hommes Sept-Îles, maître d’orchestre de ce tournoi de hockey au profit de son service d’hébergement, la Maison Oxygène Jack Monoloy, soulignera cette 5e édition de belle façon. Jeux d’adresse, diffusion dans le vestiaire de la partie des Canadiens et hot-dog offert gratuitement, ou à faible coût, feront partie des à-côtés. L’organisation compte aussi rendre hommage aux équipes participantes chaque année depuis la première fois en 2014.

Sur la glace, le 3 février, les formations inscrites s’affronteront encore en formule 3 contre 3 (sans gardiens de but), sur la patinoire du Stade Holliday, divisée en trois surfaces de jeu, et avec des buts de petites dimensions. Les inscriptions sont acceptées jusqu’au 30 janvier, 16h. Jusqu’au 18 janvier, 16h, profitez du tarif réduit, soit 160$ au lieu de 200$.

Le formulaire d’inscription et la règlementation du tournoi sont disponibles au www.hommesseptils.com. Vous pouvez également vous procurer le document au bureau d’Hommes Sept-Îles (893, avenue Brochu) ou chez Hockey Experts de Place de Ville.

À défaut de jouer, vous pouvez donner du temps à l’organisation, qui est à la recherche de bénévoles pour sa Classique Oxygène 2018. Le formulaire se retrouve aussi sur le site pour les intéressés.

Présidence d’honneur

Le conseiller municipal Michel Bellavance s’est vu confier la présidence d’honneur de l’événement. L’homme politique, qui s’est déjà impliqué au sein du Senior AA et du hockey mineur, s’est aussi dit touché par la cause, lui qui est séparé et père de deux gars.