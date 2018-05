La 16e édition du Tournoi de balle amical «Le Toxedo» se prépare

Crédit photo : Jean-Phillip Grenier

La saison de balle-molle n’est pas encore lancée sur les terrains qu’un tournoi affiche déjà ses couleurs. L’organisation du Tournoi de balle amical «Le Toxedo» de Sept-Îles annonce la tenue de sa 16e édition pour les 12, 13, 14 et 15 juillet au Stade Holliday.

L’heure est déjà aux inscriptions pour les équipes de softball en vue de cette édition 2018 du Tournoi Amical. Les formations participantes pourront s’affronter dans l’une ou l’autre des quatre catégories : Femmes, Hommes Open, Hommes Participation et Jeunesse.

«Cette année, le comité organisateur du Tournoi de balle amical «Le Toxedo» de Sept-Îles mise sur les valeurs sûres avec des arbitres fédérés, un service de bar et de cantine avec nos fameux sous-marins faits maison, de l’animation, de la musique, de l’ambiance, mais surtout, de très bonne parties de softball dans une atmosphère amicale et de plaisir», souligne l’organisation.

Les équipes profitent d’un rabais en s’inscrivant avant le 1er juillet, soit 250$ au lieu de 300$. Pour la classe Jeunesse, il en coûte 150$. La période se termine le 8 juillet. Vous trouverez le formulaire et plus de détails, notamment comment communiquer avec les responsables, Jean-Luc Dorion et Denis Dionne, via le www.facebook.com/ballemolle7iles.