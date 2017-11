L’Open Shotokan de karaté devient provincial

Crédit photo : Courtoisie

À sa deuxième édition, l’Open Shotokan, organisée par l’Institut de karaté Shotokan de Sept-Îles devient une compétition provinciale. L’événement, qui réunira quelque 200 athlètes, se tiendra ce samedi 25 novembre au gymnase de l’école Jean-du-Nord.

L’organisation attend des participants de l’extérieur de la région pour l’Open Shotokan. Un autobus en partance de Saint-Jérôme embarquera des compétiteurs autant à son départ qu’à Montréal et Québec. Ils seront une quarantaine à bord.

Sur la côte, fraîchement affilié à Karaté Québec, le Club des Escoumins sera à Sept-Îles avec tout près de 20 athlètes. Karaté Shotokan de la Minganie se pointera avec sensiblement le même nombre. Tous s’ajouteront à ceux de l’Institut (environ 120), en plus de quelques-uns des autres entités de Sept-Îles.

Kata et kumité

L’action se passera de 8h à 17h au gymnase de l’école Jean-du-Nord de Sept-Îles. L’avant-midi sera consacrée aux catégories adultes, avec en prime celle élite WKF, et en après-midi à celles des jeunes. Les volets pour l’Open Shotokan seront les katas (formes) et les kumités (combats). Les participants seront regroupés par groupe d’âge et par niveau de ceinture. L’ouverture officielle aura lieu à 13h.

Denis Houde, 7e dan et directeur ISKF Québec, agira comme président d’honneur. Le coût d’entrée pour les spectateurs pour la compétition à l’école Jean-du-Nord sera de 5$.