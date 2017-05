Des karatékas de l’Institut Shotokan de Sept-Îles s’illustrent à Saskatoon

Crédit photo : Courtoisie

La gent masculine de l’Institut de Karaté Shotokan de Sept-Îles, qui se trouvait en Saskatoon, a toute pris place sur le podium en fin de semaine dernière, là où se tenait le Championnat canadien ISKF.

Michel Vaillancourt a brillé quatre fois, raflant l’or à trois reprises; en combat individuel dojo, en kata individuel dojo et en combat équipe dojo. En kata équipe dojo, il est reparti avec une médaille d’argent.

Marco Coulombe et Alain Méthot ont tous deux remporté deux médailles lors de la compétition nationale à Saskatoon. Le premier a gagné l’argent en kata individuel et le bronze en kata équipe. Le second a grimpé sur la plus haute marche du podium en combat équipe et sur le troisième palier en kata équipe. Coulombe et Méthot ont aussi agi comme arbitre. Ils étaient deux des trois Québécois en fonction.

Le quatrième homme de la délégation de l’Institut de Karaté Shotokan de Sept-Îles en Saskatchewan, Éric Tremblay, a remporté le bronze en kata équipe.

Chez les femmes, Julie Roy et Nathalie Noël ont terminé en quatrième position de la compétition en équipe de kata.