Crédit photo : Courtoisie

La Maison des jeunes de Port-Cartier a organisé une journée porte ouverte dans une écurie de la municipalité. Une dizaine de cheveux étaient disponibles pour faire des promenades.

Des hot-dogs étaient aussi en vente pour ceux qui avaient un petit creux. L’activité a été organisée pour amasser du financement pour l’organisme.

On voit Marie-Claude Bacon et Mélissa Bérubé et quelques jeunes de la Maison des jeunes qui ont aidé à organiser cette journée.